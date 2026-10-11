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Носкова снялась с «тысячника» в Ухане, Калинская вошла в число сеяных на турнире

Носкова снялась с «тысячника» в Ухане, Калинская вошла в число сеяных на турнире
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Чемпионка Уимблдона-2026, шестая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова снялась с предстоящего розыгрыша турнира WTA-1000 в Ухане, Китай. В стартовом матче турнира Носкова должна была сыграть с победительницей встречи Ангелина Калинина (Украина) – Сонай Картал (Великобритания). В сетке турнира Носкову заменит швейцарка Белинда Бенчич.

После снятия Носковой с турнира в Ухане россиянка Анна Калинская получила 17-й номер посева на соревнованиях. Калинская начнёт свой путь в Ухане с матча первого круга, где сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

«Тысячник» в Ухане пройдёт с 12 по 18 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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