Носкова снялась с «тысячника» в Ухане, Калинская вошла в число сеяных на турнире

Чемпионка Уимблдона-2026, шестая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова снялась с предстоящего розыгрыша турнира WTA-1000 в Ухане, Китай. В стартовом матче турнира Носкова должна была сыграть с победительницей встречи Ангелина Калинина (Украина) – Сонай Картал (Великобритания). В сетке турнира Носкову заменит швейцарка Белинда Бенчич.

После снятия Носковой с турнира в Ухане россиянка Анна Калинская получила 17-й номер посева на соревнованиях. Калинская начнёт свой путь в Ухане с матча первого круга, где сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

«Тысячник» в Ухане пройдёт с 12 по 18 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.