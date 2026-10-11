Чжэн Циньвэнь — Мирра Андреева: россиянка проиграла первый сет финала «тысячника» в Пекине
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Сегодня, 11 октября, в Пекине, Китай, завершается турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за титул сражаются чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и победительница «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге пятое место.
Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мирра Андреева
М. Андреева
Первая партия осталась за Циньвэнь. Китаянка закрыла сет за 50 минут со счётом