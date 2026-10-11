Чжэн Циньвэнь — Мирра Андреева: россиянка проиграла первый сет финала «тысячника» в Пекине

Сегодня, 11 октября, в Пекине, Китай, завершается турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за титул сражаются чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и победительница «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге пятое место.

Первая партия осталась за Циньвэнь. Китаянка закрыла сет за 50 минут со счётом