Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в блиц-опросе.

– Одним словом: как вас описали бы другие люди?

– Забавная.

– В чём вы тайно очень хороши?

– В составлении цветочных композиций.

– Что вы сейчас смотрите?

– «У Марго проблемы с деньгами».

– Что всегда лежит у вас в сумочке?

– Антисептик, антисептический спрей.

– Кем бы вы стали, если бы не были спортсменкой?

– Архитектором, – приводит слова Шараповой The Skimm.

39-летняя Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. В июле 2022 года россиянка родила сына Теодора. После завершения карьеры Шарапова занимается инвестициями в различные бизнес-проекты, сотрудничает с различными брендами, а также ведёт собственный подкаст Pretty Tough.