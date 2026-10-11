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Мария Шарапова приняла участие в блиц-опросе

Мария Шарапова приняла участие в блиц-опросе
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в блиц-опросе.

– Одним словом: как вас описали бы другие люди?
– Забавная.

– В чём вы тайно очень хороши?
– В составлении цветочных композиций.

– Что вы сейчас смотрите?
– «У Марго проблемы с деньгами».

– Что всегда лежит у вас в сумочке?
– Антисептик, антисептический спрей.

– Кем бы вы стали, если бы не были спортсменкой?
– Архитектором, – приводит слова Шараповой The Skimm.

39-летняя Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. В июле 2022 года россиянка родила сына Теодора. После завершения карьеры Шарапова занимается инвестициями в различные бизнес-проекты, сотрудничает с различными брендами, а также ведёт собственный подкаст Pretty Tough.

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