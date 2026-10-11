Беккер оценил работу Флика на посту главного тренера «Барселоны»

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высоко оценил работу главного тренера «Барселоны» Ханс-Диттера Флика. Вчера, 10 октября, в матче 8-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 3:0.

«Ханси делает потрясающую работу в «Барселоне»! Огромное уважение нашему немецкому товарищу», – написал Беккер на своей странице в социальной сети Х, сделав репост послематчевого флеш-интервью Флика.

Флик имеет немецкое происхождение. Под его руководством «Барселона», которую тренер возглавля