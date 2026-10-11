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Беккер оценил работу Флика на посту главного тренера «Барселоны»

Беккер оценил работу Флика на посту главного тренера «Барселоны»
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высоко оценил работу главного тренера «Барселоны» Ханс-Диттера Флика. Вчера, 10 октября, в матче 8-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 3:0.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Гордон – 2'     2:0 Жезус – 30'     3:0 Кунде – 73'    

«Ханси делает потрясающую работу в «Барселоне»! Огромное уважение нашему немецкому товарищу», – написал Беккер на своей странице в социальной сети Х, сделав репост послематчевого флеш-интервью Флика.

Флик имеет немецкое происхождение. Под его руководством «Барселона», которую тренер возглавля