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Чжэн Циньвэнь завоевала шестой титул в карьере на турнирах WTA

Чжэн Циньвэнь завоевала шестой титул в карьере на турнирах WTA
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Олимпийская чемпионка 2024 года 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь завоевала шестой титул на уровне WTA в карьере, обыграв в финале «тысячника» в Пекине, Китай, россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее китаянка побеждала на турнирах в Чжэнчжоу, Китай, дважды в Палермо, Италия, а также на соревнованиях в Токио, Япония, и Олимпийских играх – 2024, которые состоялись в Париже, Франция.

Стоит отметить, что в июле 2025 года китаянка перенесла операцию на плече, после которой до