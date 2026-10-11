Чжэн Циньвэнь завоевала шестой титул в карьере на турнирах WTA

Олимпийская чемпионка 2024 года 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь завоевала шестой титул на уровне WTA в карьере, обыграв в финале «тысячника» в Пекине, Китай, россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Ранее китаянка побеждала на турнирах в Чжэнчжоу, Китай, дважды в Палермо, Италия, а также на соревнованиях в Токио, Япония, и Олимпийских играх – 2024, которые состоялись в Париже, Франция.

Стоит отметить, что в июле 2025 года китаянка перенесла операцию на плече, после которой до