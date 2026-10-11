Чжэн Циньвэнь впервые в карьере завоевала титул на турнире WTA-1000

54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA-1000. В финале турнира в Пекине, Китай, Циньвэнь обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Ранее китаянка побеждала на турнирах в Чжэнчжоу, Китай, дважды в Палермо, Италия, а также на соревнованиях в Токио, Япония, и Олимпийских играх – 2024, которые состоялись в Париже, Франция.

Стоит отметить, что в июле 2025 года китаянка перенесла операцию на плече, после которой долго восстанавливалась и вернулась в тур в феврале 2026 года.

Титул в Пекине стал для Циньвэнь шестым в карьере и первым в сезоне-2026.