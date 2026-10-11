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Чжэн Циньвэнь впервые в карьере завоевала титул на турнире WTA-1000

Чжэн Циньвэнь впервые в карьере завоевала титул на турнире WTA-1000
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54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA-1000. В финале турнира в Пекине, Китай, Циньвэнь обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее китаянка побеждала на турнирах в Чжэнчжоу, Китай, дважды в Палермо, Италия, а также на соревнованиях в Токио, Япония, и Олимпийских играх – 2024, которые состоялись в Париже, Франция.

Стоит отметить, что в июле 2025 года китаянка перенесла операцию на плече, после которой долго восстанавливалась и вернулась в тур в феврале 2026 года.

Титул в Пекине стал для Циньвэнь шестым в карьере и первым в сезоне-2026.