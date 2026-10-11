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Циньвэнь — первая китайская теннисистка в истории, выигравшая турнир WTA-1000 в Пекине

Циньвэнь — первая китайская теннисистка в истории, выигравшая турнир WTA-1000 в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2024 года, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей своей страны, победившей на турнире WTA-1000 в Пекине после окончательного переноса соревнований в столицу Китая из Шанхая в 2004 году. В финале она одолела чемпионку «Ролан Гаррос» – 2026 россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Также этот титул стал для Циньвэнь первым в ка