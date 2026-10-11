Циньвэнь — первая китайская теннисистка в истории, выигравшая турнир WTA-1000 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2024 года, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей своей страны, победившей на турнире WTA-1000 в Пекине после окончательного переноса соревнований в столицу Китая из Шанхая в 2004 году. В финале она одолела чемпионку «Ролан Гаррос» – 2026 россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 7:5, 6:4.

Также этот титул стал для Циньвэнь первым в ка