Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова назвала главную проблему современного тенниса.

– Теннисисты добиваются большего влияния на разные аспекты спорта – от призовых до календаря. Какая проблема в теннисе, на ваш взгляд, сейчас заслуживает большего внимания?

– Начну с календаря, но это цепная реакция. Но здесь никогда не будет только одной проблемы, – приводит слова Шараповой The Skimm.

39-летняя Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. В июле 2022 года россиянка родила сына Теодора. После завершения карьеры Шарапова занимается инвестициями в различные бизнес-проекты, сотрудничает с различными брендами, а также ведёт собственный подкаст Pretty Tough.