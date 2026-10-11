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Мария Шарапова назвала главную проблему современного тенниса

Мария Шарапова назвала главную проблему современного тенниса
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова назвала главную проблему современного тенниса.

– Теннисисты добиваются большего влияния на разные аспекты спорта – от призовых до календаря. Какая проблема в теннисе, на ваш взгляд, сейчас заслуживает большего внимания?
– Начну с календаря, но это цепная реакция. Но здесь никогда не будет только одной проблемы, – приводит слова Шараповой The Skimm.

39-летняя Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. В июле 2022 года россиянка родила сына Теодора. После завершения карьеры Шарапова занимается инвестициями в различные бизнес-проекты, сотрудничает с различными брендами, а также ведёт собственный подкаст Pretty Tough.

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