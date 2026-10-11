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Фото: Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь на церемонии награждения «тысячника» в Пекине

Фото: Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь на церемонии награждения «тысячника» в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2024 года, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала победительницей турнира WTA-1000 в Пекине, одолев в финале чемпионку «Ролан Гаррос» — 2026 россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 43 минуты.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

После финального матча теннисистки получили трофеи на церемонии награждения.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Этот титул стал для Циньвэнь первым в ка