Фото: Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь на церемонии награждения «тысячника» в Пекине

Олимпийская чемпионка 2024 года, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала победительницей турнира WTA-1000 в Пекине, одолев в финале чемпионку «Ролан Гаррос» — 2026 россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 43 минуты.

После финального матча теннисистки получили трофеи на церемонии награждения.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Этот титул стал для Циньвэнь первым в ка