Чжэн Циньвэнь попросили спеть на церемонии награждения «тысячника» в Пекине

54-ю ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь попросили спеть на церемонии награждения. Спортсменка выиграла титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине, Китай, одолев в финале россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

Чжэн Циньвэнь спела песню на родном языке.

Фото: Скриншот из трансляции

Этот титул стал для Циньвэнь первым в карьере на турнирах категории WTA-1000. После победы китаянка войдёт в топ-25 рейтинга WTA. Также китаянка является олимпийской чемпионкой 2024 года. Андреева благодаря выходу в финал на «тысячнике» в Пекине станет третьей ракеткой мира после еженедельного обновления рейтинга.