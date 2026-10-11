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Чжэн Циньвэнь попросили спеть на церемонии награждения «тысячника» в Пекине

Чжэн Циньвэнь попросили спеть на церемонии награждения «тысячника» в Пекине
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54-ю ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь попросили спеть на церемонии награждения. Спортсменка выиграла титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине, Китай, одолев в финале россиянку Мирру Андрееву, занимающую в мировом рейтинге пятое место. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Чжэн Циньвэнь спела песню на родном языке.

Фото: Скриншот из трансляции

Этот титул стал для Циньвэнь первым в карьере на турнирах категории WTA-1000. После победы китаянка войдёт в топ-25 рейтинга WTA. Также китаянка является олимпийской чемпионкой 2024 года. Андреева благодаря выходу в финал на «тысячнике» в Пекине станет третьей ракеткой мира после еженедельного обновления рейтинга.

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