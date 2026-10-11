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Циньвэнь установила антирекорд по количеству проигранных геймов на пути к титулу WTA-1000

Циньвэнь установила антирекорд по количеству проигранных геймов на пути к титулу WTA-1000
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Олимпийская чемпионка 2024 года, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь на пути к титулу на турнире категории WTA-1000 в Пекине отдала соперницам 78 геймов. Это антирекорд с момента введения данного формата соревнований в 1990 году. Сегодня, 11 октября, китаянка выиграла первый для себя титул «тысячника», обыграв в финале россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Теннисистки, отдавшие большее количество геймов на пути к титулу на «тысячнике»:

1. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 78 геймов (Пекин-2026).
2. Белинда Бенчич (Швейцария) — 66 (Торонто-2015).
3. Белинда Бенчич (Швейцария) — 65 (Дубай-2019).
4. Елена Веснина (Россия) — 63 (Индиан-Уэллс-2017).
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