Андреева — о поражении от китаянки в Пекине: я думала, что услышу «Давай Мирра», но нет

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. Сегодня, 11 октября, она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

«Это была отличная неделя выступлений в Пекине. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей недели. Я думала, что сегодня, может быть, услышу какое-нибудь «Давай, Мирра», но нет… (улыбается).

Поздравляю Циньвэнь и её команду с этой отличной неделей и желаю удачи на остальных турнирах в оставшейся части года. Я люблю играть в Пекине, это один из моих любимых турниров, так что я провела время очень хорошо», – сказала Андреева на церемонии награждения.