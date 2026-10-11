15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о поражении от китаянки в Пекине: я думала, что услышу «Давай Мирра», но нет

Андреева — о поражении от китаянки в Пекине: я думала, что услышу «Давай Мирра», но нет
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. Сегодня, 11 октября, она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Это была отличная неделя выступлений в Пекине. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей недели. Я думала, что сегодня, может быть, услышу какое-нибудь «Давай, Мирра», но нет… (улыбается).

Поздравляю Циньвэнь и её команду с этой отличной неделей и желаю удачи на остальных турнирах в оставшейся части года. Я люблю играть в Пекине, это один из моих любимых турниров, так что я провела время очень хорошо», – сказала Андреева на церемонии награждения.

Материалы по теме