15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если бы я могла изменить исход». Андреева — о поражении в финале WTA-1000 в Пекине

«Если бы я могла изменить исход». Андреева — о поражении в финале WTA-1000 в Пекине
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о финальном матче турнира категории WTA-1000 в Пекине. Россиянка проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— В этом матче у вас были хорошие позиции в первом сете и шансы во втором. Возвращаясь к концу первого сета: что произошло в той серии розыгрышей? Это был подъём Циньвэнь или вы жалеете о каких-то действиях?
— Думаю, когда что-то не получается, всегда жалеешь, что не сделал иначе.

Если я правильно помню три сетбола, то на двух из них я почти ничего не могла сделать. На первом она подавала по центру, это была отличная подача. Я не лучшим образом приняла, после чего она атаковала следующим ударом. Затем я выполнила свечу, а она завершила розыгрыш смэшем.

Второй сетбол, вторая подача. Я могла сыграть более рискованно. Я, в общем-то, рискнула, но всё же хотела сыграть осторо