«Если бы я могла изменить исход». Андреева — о поражении в финале WTA-1000 в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о финальном матче турнира категории WTA-1000 в Пекине. Россиянка проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

— В этом матче у вас были хорошие позиции в первом сете и шансы во втором. Возвращаясь к концу первого сета: что произошло в той серии розыгрышей? Это был подъём Циньвэнь или вы жалеете о каких-то действиях?

— Думаю, когда что-то не получается, всегда жалеешь, что не сделал иначе.

Если я правильно помню три сетбола, то на двух из них я почти ничего не могла сделать. На первом она подавала по центру, это была отличная подача. Я не лучшим образом приняла, после чего она атаковала следующим ударом. Затем я выполнила свечу, а она завершила розыгрыш смэшем.

Второй сетбол, вторая подача. Я могла сыграть более рискованно. Я, в общем-то, рискнула, но всё же хотела сыграть осторо