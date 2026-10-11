Фрэнсис Тиафо проиграл Алехандро Давидович-Фокине в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине, занимающему 26-е место в мировом рейтинге, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае, Китай. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).
Шанхай. 3-й круг
11 октября 2026, воскресенье. 15:50 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|7 8
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|6
|6 6
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Тиафо сделал 13 эйсов, допустил д