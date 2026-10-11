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Алехандро Давидович-Фокина — Фрэнсис Тиафо, результат матча 11 октября 2026, счёт 2:1, третий круг ATP-1000 в Шанхае

Фрэнсис Тиафо проиграл Алехандро Давидович-Фокине в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине, занимающему 26-е место в мировом рейтинге, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае, Китай. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).

Шанхай. 3-й круг
11 октября 2026, воскресенье. 15:50 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 8
6 4 		6 6 6
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Тиафо сделал 13 эйсов, допустил д