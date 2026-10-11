«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026 год. Результаты матчей 11 октября:

Бен Шелтон (США) — Артюр Жа (Франция) — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7);

Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:4;

Алекс де Минор (Австралия) — Рэи Сакамото (Япония) — 7:6 (8:6), 6:4;

Хуберт Хуркач (Польша) — И Чжоу (Китай) — 6:2, 3:6, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия) — 3:6, 6:3, 2:6;

Александр Бублик (Казахстан) — Брэндон Накашима (США) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:5);

Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:4;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).