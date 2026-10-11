15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В целом хороший турнир». Мирра Андреева подвела итоги «тысячника» в Пекине

«В целом хороший турнир». Мирра Андреева подвела итоги «тысячника» в Пекине
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-1000 в Пекине. В борьбе за титул россиянка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Мирра, очевидно, сегодня вы не добились желаемого результата, но две недели здесь были фантастическими. С понедельника вы станете третьей ракеткой мира. Расскажите об этих двух неделях и о самых ярких моментах.
— Да, в целом это был хороший турнир. За эти две недели можно выне