«В целом хороший турнир». Мирра Андреева подвела итоги «тысячника» в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-1000 в Пекине. В борьбе за титул россиянка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) со счётом 5:7, 4:6.

— Мирра, очевидно, сегодня вы не добились желаемого результата, но две недели здесь были фантастическими. С понедельника вы станете третьей ракеткой мира. Расскажите об этих двух неделях и о самых ярких моментах.

— Да, в целом это был хороший турнир. За эти две недели можно выне