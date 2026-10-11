«Я полностью готова». Соболенко — о возможном матче с Циньвэнь на старте WTA-1000 в Ухане

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о возможной встрече с чемпионкой «тысячника» в Пекине китаянкой Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане.

«Меня очень радует, что она здорова, успешно выступает, дошла до высоких стадий на US Open и сыграла в финальном матче в Пекине. Просто потрясающе наблюдать её возвращение на прежний соревновательный уровень. Конечно, сетка выдалась непростой, но я полностью готова к этому испытанию», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Турнир в Ухане стартует завтра, 12 октября, и продлится до 18 октября. В стартовом для себя матче на турнире Соболенко сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).