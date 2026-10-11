«Не совсем равномерная». Андреева — о поддержке в финале «тысячника» в Пекине

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поддержке с трибун в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Пекине против китаянки Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге). Россиянка проиграла со счётом 5:7, 4:6.

— Вы хотели услышать [от болельщиков] своё имя. Хочу сказать, что здесь вас поддерживают многие люди.

— Конечно, я знаю, что некоторые люди по-прежнему меня поддерживают. Тем не менее сравнивать уровень поддержки довольно сло