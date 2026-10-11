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«Не совсем равномерная». Андреева — о поддержке в финале «тысячника» в Пекине

«Не совсем равномерная». Андреева — о поддержке в финале «тысячника» в Пекине
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поддержке с трибун в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Пекине против китаянки Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге). Россиянка проиграла со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Вы хотели услышать [от болельщиков] своё имя. Хочу сказать, что здесь вас поддерживают многие люди.
— Конечно, я знаю, что некоторые люди по-прежнему меня поддерживают. Тем не менее сравнивать уровень поддержки довольно сло