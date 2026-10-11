«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 12 октября

В понедельник, 12 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 12 октября (время московское):

7:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

7:00. Лёнер Тьен (США) — Каспер Рууд (Норвегия);

8:30. Иржи Легечка (Чехия) — Рафаэль Ходар (Испания);

8:30. Стефанос Циципас (Греция) — Тейлор Фриц (США);

10:00. Даниил Медведев (Россия) — Далибор Сврчина (Чехия);

11:30. Артюр Фис (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

13:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания);

14:30. Томми Пол (США) — Валантен Вашеро (Монако).