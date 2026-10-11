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Арина Соболенко высказалась о «тысячнике» в Ухане, который она выигрывала трижды

Арина Соболенко высказалась о «тысячнике» в Ухане, который она выигрывала трижды
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возвращении на турнир категории WTA-1000 в Ухане, Китай. Она выигрывала этот «тысячник» трижды в 2018, 2019 и 2024 годах.

«Когда приезжаешь туда, где добивалась больших побед, ощущения совсем другие. Возникает чувство дома и полного комфорта как с точки зрения игровых условий, так и во всём остальном. Я искренне рада снова оказаться в Ухане», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Турнир WTA-1000 в Ухане стартует 12 октября. В стартовом для себя матче Соболенко сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Календарь «тысячника» в Ухане
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