Арина Соболенко высказалась о «тысячнике» в Ухане, который она выигрывала трижды

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возвращении на турнир категории WTA-1000 в Ухане, Китай. Она выигрывала этот «тысячник» трижды в 2018, 2019 и 2024 годах.

«Когда приезжаешь туда, где добивалась больших побед, ощущения совсем другие. Возникает чувство дома и полного комфорта как с точки зрения игровых условий, так и во всём остальном. Я искренне рада снова оказаться в Ухане», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Турнир WTA-1000 в Ухане стартует 12 октября. В стартовом для себя матче Соболенко сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).