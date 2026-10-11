Андреева — о поздравлении от Циньвэнь: очень мило с её стороны сказать мне приятные слова

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поздравление от китаянки Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) на церемонии награждения турнира категории WTA-1000 в Пекине. Андреева уступила в финале со счётом 5:7, 4:6.

— Два года назад вы уже играли с Циньвэнь в Пекине. За это время вы обе заметно выросли и многого добились. Что, на ваш взгляд, изменилось в игре Циньвэнь? Кроме того, во время церемонии на