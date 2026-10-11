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Андреева — о поздравлении от Циньвэнь: очень мило с её стороны сказать мне приятные слова

Андреева — о поздравлении от Циньвэнь: очень мило с её стороны сказать мне приятные слова
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поздравление от китаянки Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге) на церемонии награждения турнира категории WTA-1000 в Пекине. Андреева уступила в финале со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Два года назад вы уже играли с Циньвэнь в Пекине. За это время вы обе заметно выросли и многого добились. Что, на ваш взгляд, изменилось в игре Циньвэнь? Кроме того, во время церемонии на