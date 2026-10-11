15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Посмотрите в её глаза — какие они честные и дружелюбные!» Чжан Шуай — о Кори Гауфф

«Посмотрите в её глаза — какие они честные и дружелюбные!» Чжан Шуай — о Кори Гауфф
Комментарии

57-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай поддержала американку Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге) после волны хейта в интернете.

«Посмотрите на эту девушку, посмотрите в её глаза — какие они честные и дружелюбные! Мы познакомились на турнирах, когда она была совсем юной, и неважно, играли мы друг против друга или в паре, она всегда показывала свой потенциал и жажду выйти на самый высокий уровень. Она добилась выдающихся результатов в столь юном возрасте, и это результат исключительно чёткого плана, упорного труда и честного отношения к делу.

Если бы мне нужно было описать Кори Гауфф, я бы с удовольствием сказала: доброта, упорство, бойцовский дух, честность», – написала Шуай в комментариях под одним из постов Гауфф на её странице в соцсети.

Материалы по теме
«Это сильно выматывает». Гауфф — об оскорбительных высказываниях в её сторону в интернете