«Посмотрите в её глаза — какие они честные и дружелюбные!» Чжан Шуай — о Кори Гауфф

57-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай поддержала американку Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге) после волны хейта в интернете.

«Посмотрите на эту девушку, посмотрите в её глаза — какие они честные и дружелюбные! Мы познакомились на турнирах, когда она была совсем юной, и неважно, играли мы друг против друга или в паре, она всегда показывала свой потенциал и жажду выйти на самый высокий уровень. Она добилась выдающихся результатов в столь юном возрасте, и это результат исключительно чёткого плана, упорного труда и честного отношения к делу.

Если бы мне нужно было описать Кори Гауфф, я бы с удовольствием сказала: доброта, упорство, бойцовский дух, честность», – написала Шуай в комментариях под одним из постов Гауфф на её странице в соцсети.