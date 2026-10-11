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«Стала той, кто вписывает своё имя в историю». Циньвэнь — о победе на «тысячнике» в Пекине

«Стала той, кто вписывает своё имя в историю». Циньвэнь — о победе на «тысячнике» в Пекине
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Чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Пекине. В финальном матче она обыграла пятый номер мирового рейтинга россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (ж). Финал
11 октября 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Вы стали новой чемпионкой China Open. Расскажите, что вы сейчас чувствуете после завоевания титула.
— Честно говоря, после победы я почувствовала: наконец-то я добилась своего, наконец-то снова стала той, кто вписывает своё имя в историю.

Я всегда хочу побеждать саму себя