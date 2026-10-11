«Стала той, кто вписывает своё имя в историю». Циньвэнь — о победе на «тысячнике» в Пекине

Чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Пекине. В финальном матче она обыграла пятый номер мирового рейтинга россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.

— Вы стали новой чемпионкой China Open. Расскажите, что вы сейчас чувствуете после завоевания титула.

— Честно говоря, после победы я почувствовала: наконец-то я добилась своего, наконец-то снова стала той, кто вписывает своё имя в историю.

Я всегда хочу побеждать саму себя