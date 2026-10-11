Чжэн Циньвэнь высказалась о титуле WTA-1000 в Пекине после победы над Миррой Андреевой

54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Пекине, Китай. В финале она обыграла россиянку Мирру Андрееву, которая занимает пятое место в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:5, 6:4.

«Прежде всего хочу поздравить Андрееву с титулом «Ролан Гаррос», который она выиграла в этом году, это было невероятное достижение. Поздравляю также с этой потрясающей неделей, на которой она дошла до финала, ты молодая и очень талантливая теннисистка.

Хочу поблагодарить свою команду за поддержку, я пережила очень тяжёлый год. Выигра