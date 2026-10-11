Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание матчей на 12 октября

В понедельник, 12 октября, в Ухане, Китай, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. WTA-1000 в Ухане, 2026. Расписание на 12 октября (время московское):

5:00. Анна Калинская (Россия) - Чжан Шуай (Китай);

- Чжан Шуай (Китай); 6:00. Ангелина Калинина (Украина) - Сонай Картал (Великобритания);

6:00. Екатерина Александрова (Россия) - Лейла Фернандес (Канада);

- Лейла Фернандес (Канада); 7:30. Клара Таусон (Дания) - Мари Боузкова (Чехия);

7:30. Ива Йович (США) - Миа Поганкова (Словакия);

7:30. Джаниче Чен (Индонезия) - Аои Ито (Япония);

9:00. Мария Саккари (Греция) - Донна Векич (Хорватия);

9:00. Жасмин Паолини (Италия) - Сара Бейлек (Чехия);

9:00. Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) - Магдалена Френх (Польша);

10:30. Кэти Макнелли (США) - Юлия Стародубцева (Украина);

14:30. Ван Сиюй (Китай) - Ван Синьюй (Китай);

16:00. Александра Эала (Филиппины) — Хань Ши (Китай).

Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. В финальном матче она обыграла третий номер мирового рейтинга соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.