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«Их было несколько». Джессика Пегула назвала поворотные моменты в своей карьере

«Их было несколько». Джессика Пегула назвала поворотные моменты в своей карьере
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула ответила на вопрос о поворотных моментах в своей карьере.

«Наверное, их было несколько. Выход в финал турнира «Большого шлема» — это всегда невероятно захватывающе. Тот момент стал по-настоящему ключевым и, если говорить формально, самым крутым достижением в моей карьере. Прорыв в топ-10 мирового рейтинга стал для меня огромным событием. Я даже не думала, что это вообще возможно. Попасть в десятку сильнейших в тот год — это было очень значимо», – приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Завтра, 12 октября, стартует турнир категории WTA-1000 в Ухане. Пегула является второй сеяной. В стартовом для себя матче она сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия).

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