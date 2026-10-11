«Перед обоими тошнило». Циньвэнь сравнила ощущения от золота Олимпиады и титула в Пекине

Чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сравнила ощущения от олимпийского золота и титула турнира категории WTA-1000 в Пекине.

— Как можно сравнить ваши чувства после олимпийского золота в Париже и после победы здесь? Чем отличаются эти эмоции?

— Могу сказать, что волнение было примерно одинаковым. Перед обоими матчами меня тошнило. Это показывает, насколько сильно я хотела победить (улыбается). С одной стороны, это хорошо, но с другой — иногда из-за желания победить я не могу расслабиться.

Все говорили мне, что я уже вошла в историю, дойдя до финала. Но я не хотела останавливаться на этом этапе — я хотела стать чемпионкой. Если ты хочешь вписать своё имя в историю, нужно как минимум выиграть титул, а не просто выйти в финал.

Такое ощущение, что я соревнуюсь и сама с собой. Думаю, публика очень сильно меня поддерживала, потому что на China Open я всегда хочу показать свой лучший теннис перед китайскими болельщиками, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.