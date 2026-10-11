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Пегула объяснила, почему сыграет на «тысячнике» в Ухане после снятия с турнира в Пекине

Пегула объяснила, почему сыграет на «тысячнике» в Ухане после снятия с турнира в Пекине
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула рассказала, почему решила выступить на турнире категории WTA-1000 в Ухане, Китай. Ранее теннисистка отказалась от участия на «тысячнике» в Пекине.

«Я хотела приехать в Ухань, потому что раньше выступала здесь успешно. У меня были хорошие результаты здесь и в прошлом году. Очень важно постараться сыграть как можно больше матчей перед Итоговым турниром WTA. Участие в ещё одном турнире категории WTA-1000 — это всегда отличная возможность побороться за титул. На самом деле я не планировала пропускать Пекин, поэтому возвращение в Ухань входило в мои планы с самого начала», – приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

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