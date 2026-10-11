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Бен Шелтон отметил, что корты в текущем сезоне стали намного быстрее

Бен Шелтон отметил, что корты в текущем сезоне стали намного быстрее
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Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон отметил, что корты в текущем сезоне стали заметно быстрее.

«Корты определённо стали намного быстрее. При этом этот мяч — один из самых медленных и тяжёлых, точнее, самый медленный и тяжёлый мяч, который мы используем в туре. Но корты действительно значительно ускорили», — сказал Шелтон на пресс-конференции после матча в Шанхае.

В матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае американский теннисист проиграл 56-й ракетке мира французу Артюру Жа со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). За выход в 1/4 финала Жа поспорит с 15-м номером мирового рейтинга представителем Чехии Якубом Меншиком.

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