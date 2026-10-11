«Я впервые в ситуации, где приходится бороться за путёвку». Швёнтек — об Итоговом турнире

Девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своём положении в Чемпионской гонке WTA. Ига находится на 10-м месте. В её активе 3584 очка.

«Разумеется, я в курсе происходящего. Было бы здорово пробиться на Итоговый турнир — это наша безусловная цель. Я впервые оказываюсь в ситуации, когда мне приходится бороться за путёвку туда, так что это серьёзный, но очень приятный вызов. Я по-настоящему мотивирована», – приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Елена Рыбакина.