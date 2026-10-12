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«Именно так я поступала в детстве». Чжэн Циньвэнь обратилась к своим юным болельщикам

«Именно так я поступала в детстве». Чжэн Циньвэнь обратилась к своим юным болельщикам
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Чемпионка Олимпийских игр – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь дала совет своим молодым болельщикам.

— Многие юные китайские поклонники считают вас примером для подражания. Мы видели, как дети поддерживали вас на трибунах. Что вы хотели бы сказать своим молодым болельщикам?
— На теннисном пути вы обязательно столкнётесь с поражениями, сомнениями и радостью роста. Теннис — прекрасный вид спорта. Им нужно наслаждаться, чувствовать его всем сердцем. Нужно любить его. Это один из способов раскрыть свой потенциал.

Не думаю, что маленький ребёнок сможет полностью это понять. Я могу лишь сказать: цените каждый день. Именно так я поступала в детстве, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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