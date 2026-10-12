Марта Костюк одним словом категорично отреагировала на обновлённый образ Алькараса

10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк категорично отреагировала на новый образ семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьего номера мирового рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Нет», — написала Костюк в социальной сети под фотографией Алькараса.

Ранее испанец поделился, что решил отрастить усы в случае победы на турнире ATP-500 в Токио, Япония, и сыграть с ними на «Мастерсе» в Шанхае. В финале «пятисотника» Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира Иржи Легечку (7:6 (7:4), 6:4).

В третьем круге «Мастерса» испанский теннисист сыграет с 39-й ракеткой мира Зизу Бергсом, выступающим за Бельгию.