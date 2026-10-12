Управление ООН по правам человека осудило проявления расизма в адрес Кори Гауфф

Управление ООН по правам человека осудило проявления расизма в адрес четвёртой ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф.

«Расистские сообщения, подобные тем, что были направлены против теннисистки Кори Гауфф в интернете, вызывают ужас и доказывают, что чернокожие спортсменки нередко становятся конкретной мишенью для злобных нападок и расовых оскорблений. В спорте нет места расовым и сексистским оскорблениям и ругани. Игроки, тренеры и спортивные организации должны защищать тех, кто сталкивается с подобными атаками, а болельщики — давать отпор тем, кто оскверняет спорт расизмом и сексизмом», – говорится в сообщении на странице организации в соцсети X.