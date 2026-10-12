Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира
Казахстана Елена Рыбакина. На втором месте располагается белоруска Арина Соболенко. На третье место поднялась российская теннисистка Мирра Андреева.
Рейтинг WTA от 12 октября:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7550
3 (5). Мирра Андреева (Россия) — 6371
4 (3). Джессика Пегула — 6225
5 (4). Кори Гауфф (обе — США) — 5974
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5024
7 (8). Каролина Мухова — 4773
8 (6). Линда Носкова (обе — Чехия) — 4679
9 (9). Ига Швентек (Польша) — 3999
10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3910…
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13 (14). Диана Шнайдер — 2643…
21 (22). Анна Калинская — 2043…
24 (28). Екатерина Александрова — 1906…
43 (39). Людмила Самсонова — 1229…
74 (69). Алина Корнеева (все — Россия) — 913