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Новоиспечённая третья ракетка Мирра Андреева снялась с «тысячника» в Ухане

Новоиспечённая третья ракетка Мирра Андреева снялась с «тысячника» в Ухане
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Российская теннисистка, третья ракетка мира Мирра Андреева снялась с турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Андреева пропустит китайский «тысячник» из-за изменений в расписании. Её место займёт американка Ива Йович (13-я в рейтинге), которая начнёт выступление со второго круга. Также сообщается, что от участия в соревновании отказались китаянка Чжэн Циньвэнь, Линда Носкова из Чехии и украинка Александра О