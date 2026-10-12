Джессика Пегула рассказала, почему пропустила «тысячник» в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, почему приняла решение пропустить турнир WTA-1000 в Пекине.

«Иногда всё дело просто в накопившейся усталости из-за большого количества матчей и тенниса в целом.

Когда заканчивается крупный турнир [US Open], я, по крайней мере, иногда начинаю чувствовать себя немного измотанной. Чтобы поддерживать баланс между физическим и психологическим состоянием, важно понимать, когда ты достигаешь предела, возможно, пора дать организму восстановиться и прийти в себя после всей активности и выбросов адреналина, которые сопровождали меня последние несколько месяцев.

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