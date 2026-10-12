«Чувствую себя здесь как дома». Арина Соболенко поделилась ожиданиями от турнира в Ухане

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от участия в предстоящем розыгрыше «тысячника» в Ухане, Китай.

«Рада вернуться. У меня много приятных воспоминаний об этом месте, и здесь я добилась больших успехов. Чувствую себя тут как дома и с нетерпением жду возможности снова выйти на корт. С тех пор как я впервые выиграла этот турнир, в целом добилась немало успехов