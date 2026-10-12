Макки — о Мирре Андреевой: ей всего 19 лет — помните об этом. Её характер и воля — гранит

Известный тренер Рик Макки высказался о попадании чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026 россиянки Мирры Андреевой на третью строчку мирового рейтинга.

«Когда люди судачат об Андреевой и критикуют её, они упускают из виду главное. Ей всего 19 лет — помните об этом. У неё в активе уже есть титул «Большого шлема» — помните об этом. Она третья ракетка мира — помните об этом. Её игра обладает всеми необходимыми качествами, позволившими ей подняться на третью строчку мирового рейтинга, а её характер и воля словно гранит. У неё отличные удары с задней линии, богатая фантазия и великолепная работа ног; нет сомнений, что зв