«Получаю от него огромное удовольствие». Соболенко — о соперничестве с Еленой Рыбакиной

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о соперничестве с представительницей Казахстана первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

«Мне это очень нравится. У нас здоровое соперничество, чувствую, что не только мы с ней, но и все остальные теннисистки подталкивают друг друга к тому, чтобы становиться лучше. Иногда ты опускаешься в рейтинге, теряешь очки или проигрываешь финал, но именно так и учишься. Для меня этот сез