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«Всё очень нравится». Андрей Рублёв прилетел в Казахстан на турнир ATP-250 в Алма-Ате

«Всё очень нравится». Андрей Рублёв прилетел в Казахстан на турнир ATP-250 в Алма-Ате
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23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что прилетел в Казахстан и готовится выступить на турнире ATP-250 в Алма-Ате.

«Всем привет! Я прилетел в Алма-Ату. Это мой первый раз тут. Всё очень нравится, поэтому надеюсь, что всё пройдёт супер, до скорой встречи», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Алма-Ате.

На «Мастерсе» в Шанхае Андрей Рублёв проиграл во втором круге представителю Японии Рэю Сакамоте (137-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 4:6.

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