15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: невероятно, что уже в шестой раз подряд я квалифицировалась на Итоговый турнир

Соболенко: невероятно, что уже в шестой раз подряд я квалифицировалась на Итоговый турнир
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о квалификации на Итоговый турнир WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе.

«Это просто невероятно – я квалифицируюсь уже шесть лет подряд. Помню, как перед первым участием делала всё возможное, чтобы получить путёвку в Сингапур, но мне это не удалось. Тогда мне было сложно даже представить, что однажды меня спросят, что я чувствую, квалифицировавшись на Итоговый турнир