Соболенко: невероятно, что уже в шестой раз подряд я квалифицировалась на Итоговый турнир

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о квалификации на Итоговый турнир WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе.

«Это просто невероятно – я квалифицируюсь уже шесть лет подряд. Помню, как перед первым участием делала всё возможное, чтобы получить путёвку в Сингапур, но мне это не удалось. Тогда мне было сложно даже представить, что однажды меня спросят, что я чувствую, квалифицировавшись на Итоговый турнир