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Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира

Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев официально завершит сезон-2026 в статусе первой ракеткой мира. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

За свою карьеру 29-летний Зверев восемь раз завершал сезон, находясь в топ-10 итогового рейтинга ATP. В пяти случаях он входил в первую пятёрку. Теперь Зверев завершит год на первой строчке. Немец впервые в карьере станет первой ракеткой мира.

Это стало возможным после недавнего поражения третье