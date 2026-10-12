Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев официально завершит сезон-2026 в статусе первой ракеткой мира. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

За свою карьеру 29-летний Зверев восемь раз завершал сезон, находясь в топ-10 итогового рейтинга ATP. В пяти случаях он входил в первую пятёрку. Теперь Зверев завершит год на первой строчке. Немец впервые в карьере станет первой ракеткой мира.

Это стало возможным после недавнего поражения третье