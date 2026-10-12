«Это воплощение мечты». Александр Зверев — о статусе первой ракетки мира

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о статусе первой ракетки мира. Ранее стало известно, что он впервые в карьере гарантированно возглавит мировой рейтинг по окончании сезона-2026.

«Для меня это был фантастический сезон, победы в Париже и Нью-Йорке и осознание того, что я закончу год на вершине рейтинга, — это просто воплощение мечты. Столько работы и усилий было вложено в достижение этой цели, особенно после восстановления после травмы лодыжки. Я с нетерпением жду возможно