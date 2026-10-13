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Фото: Елена Рыбакина завела нового питомца

Фото: Елена Рыбакина завела нового питомца
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Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завела себе нового питомца. Спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети фото с собакой.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

«Добро пожаловать домой, Тоби», – подписала фото Рыбакина, добавив эмодзи красного сердца.

Ранее Елена снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане, Китай. Ожидается, что первая ракетка мира примет участие в турнире WTA-500, который пройдёт в Нинбо, Китай, с 19 по 25 октября.

В с