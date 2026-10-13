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World Tennis продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации

World Tennis продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации
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World Tennis (бывшая Международная теннисная федерация, ITF) оставила в силе отстранение Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на ежегодной генеральной ассамблее организации, которая прошла в Алма-Ате, Казахстан. Отстранение Белорусской теннисной федерации также было продлено.

В начале 2022 года Международная федерация тенниса отстранила россиян и белорусов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство Федераций тенниса России и Беларуси. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) допустили