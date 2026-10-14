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Паула Бадоса прекратила сотрудничество со своим тренером Полом Толедо

Паула Бадоса прекратила сотрудничество со своим тренером Полом Толедо
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58-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прекратила сотрудничество со своим тренером Полом Толедо после четырёх лет совместной работы. На личной странице в социальных сетях Толедо оставил теннисистке прощальное письмо.

«Спустя почти четыре года вместе пришло время закрыть главу с Паулой.

Путь, полный моментов, которые навсегда останутся в памяти: преодоление травм, возвращение после падений, выход в полуфинал Australian Open, завоевание титула в Вашингтоне и возвращение в топ-10. Путь усилий, стойкости и роста, со множеством вызовов и большими радостями.