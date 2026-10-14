ITIA: Гаэль Монфис официально завершил карьеру

Полуфиналист двух турниров «Большого шлема», победитель 13 турниров ATP бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис считается игроком, официально завершившим карьеру. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Он сам сообщил нам об этом. Теперь он считается вышедшим на пенсию и больше не является действующим игроком. Ему больше не разрешено участвовать в турнирах», — приводит слова руководителя по связям с общественностью ITIA Адриана Бассетта L'Equipe.

Монфис ещё в на