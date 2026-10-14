Гауфф и Пегула отобрались на Итоговый чемпионат WTA — 2026

Финалистка US Open – 2024 четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятый номер мирового рейтинга американка Кори Гауфф квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA – 2026 в одиночном разряде.

Отметим, что и Пегула, и Гауфф сыграют на Итоговом в пятый раз подряд и за карьеру (с 2022 по 2026 год).

Гауфф выигрывала Итоговый турнир в 2024 году. Пегула же доходила до финала соревнований в 2023-м.

Итоговый чемпионат WTA – 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллс