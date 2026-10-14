«На Мальдивах тоже неплохо». Медведев высказался о своей борьбе за Итоговый чемпионат ATP

Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с присущим ему юмором высказался о своей борьбе за путёвку на Итоговый чемпионат ATP — 2026.

«Главное — результат. Если бы я хорошо выступил в Канаде, дошёл до четвертьфинала, сохранил бы этот темп и не потерял бы 200 очков на прошлой неделе (россиянина дисквалифицировали с матча 1/2 финала ATP-500 в Пекине. – Прим. «Чемпионата»), я бы, на