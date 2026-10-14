«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 14 октября

В среду, 14 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Результаты на 14 октября:

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Рафаэль Ходар (Испания) — 7:6 (7:4), 4:6, 2:6;

Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5:2 (отказ);

Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 7:5;

Томми Пол (США) – Зизу Бергс (Бельгия) — 7:6 (7:5), 6:4.

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро